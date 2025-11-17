Nueva reorganización del Estado: habrá cambios en Turismo, Ambiente y Deportes

El Gobierno nacional trabaja en una nueva reorganización del Estado que impactará en áreas estratégicas como Turismo, Ambiente y Deportes, mientras la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior terminan de delinear sus estructuras. Los cambios se oficializarán en los próximos días mediante decreto en el Boletín Oficial.

DIVISIÓN DE TURISMO, AMBIENTE Y DEPORTES

Según fuentes oficiales, la Secretaría se dividirá en dos áreas:

Turismo y Ambiente pasarán a depender de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni.

Deportes quedará bajo el ámbito del Ministerio del Interior, que conduce Diego Santilli.

La redefinición abre interrogantes sobre la continuidad del actual secretario, Daniel Scioli. Aunque no hubo confirmaciones, allegados al funcionario indicaron que mantiene su agenda y que su permanencia es probable. No obstante, en el Gobierno prefieren esperar a que el nuevo organigrama quede formalizado.

CAMBIOS EN AMBIENTE

El reacomodamiento también generó dudas sobre el futuro del subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, quien canceló su participación en la COP30 en Brasil ante la incertidumbre sobre su área. Desde Casa Rosada no descartaron modificaciones y señalaron que «habrá cambios», sin brindar detalles.

La situación se da mientras el Ejecutivo impulsa una reforma a laLey de Glaciares. El presidente Javier Milei adelantó que busca modificar el texto vigente para promover más inversiones mineras, en línea con pedidos de provincias productoras y empresas del sector. El objetivo es revisar el concepto de «periglaciar» para habilitar nuevas explotaciones hoy restringidas.

LOS CAMBIOS OFICIALIZADOS

El decreto publicado este martes incluyó otras modificaciones relevantes:

Migraciones pasó del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad.

El RENAPER figuró inicialmente en el mismo traspaso, pero el Gobierno aclaró que se trató de un «error administrativo» y seguirá bajo la órbita de Interior.

Se eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios, y todas sus funciones fueron transferidas a la Jefatura de Gabinete, que continuará bajo la conducción de Adorni en esa materia.

Además, la modificación de la Ley de Ministerios redujo a cuatro las secretarías que dependen directamente del Presidente:

Secretaría General (Karina Milei)

Legal y Técnica (María Ibarzábal)

SIDE (Sergio Neiffert)

Cultura (Leonardo Cifelli)

