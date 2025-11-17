Milei avanza con reformas para hacer posible el nuevo acuerdo comercial con EE.UU.

Tras meses de gestiones, reuniones técnicas y viajes diplomáticos, el presidente Javier Milei logró establecer un marco para un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Sin embargo, la próxima fase será decisiva: adaptar leyes y normativas vigentes para cumplir con los puntos consensuados con Washington.

Aunque ya hubo un primer anuncio con los lineamientos generales, el texto final aún no está cerrado. Podría firmarse recién en diciembre o incluso durante el primer trimestre de 2026, mientras los equipos técnicos de ambos países continúan trabajando en su redacción. En la última visita oficial a Washington DC, el canciller Pablo Quirno viajó acompañado por funcionarios de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, quienes participaron de las negociaciones.

En el Gobierno reconocen que pronto deberán concentrarse en la revisión y modificación de distintas leyes que hoy son un obstáculo para avanzar con el acuerdo. «Ahora resta la revisión legal, las traducciones, la firma y, por supuesto, la implementación. Para eso, vamos a tener que cambiar algunas normativas», explicó uno de los expertos que integra el equipo negociador.

Si bien el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias en diciembre, allí se debatirán otros temas: las reformas laboral y tributaria, el nuevo Código Penal y modificaciones a la ley de glaciares. Hasta ahora, La Libertad Avanza no recibió instrucciones para incluir proyectos vinculados al convenio con Estados Unidos.

De ser necesario un tratamiento parlamentario, esos puntos quedarían para 2026. En paralelo, el Ministerio de Desregulación —a cargo de Federico Sturzenegger— considera que una parte importante del paquete podría resolverse mediante derogaciones administrativas y decretos.

Entre los compromisos asumidos por Argentina figuran medidas para agilizar el comercio bilateral. Entre ellas:

Eliminar formalidades consulares para importaciones provenientes de EE.UU.

Reducir gradualmente el impuesto estadístico aplicado a bienes norteamericanos.

Adoptar estándares internacionales: medicamentos aprobados por la FDA o vehículos producidos bajo normas de seguridad estadounidenses podrán ingresar sin nuevos controles locales.

El Gobierno también prometió atender las observaciones del informe «Special 301″ de 2025, que señala deficiencias en materia de propiedad intelectual y destaca casos de venta de productos falsificados en La Salada, ferias informales y zonas comerciales de Buenos Aires. Argentina se comprometió a reforzar controles, modernizar su régimen de propiedad intelectual y agilizar causas judiciales vinculadas a piratería y falsificación.

Algunas disposiciones del acuerdo podrán aplicarse por vía administrativa. Entre ellas:

Habilitar el ingreso de carne aviar estadounidense en un plazo de un año.

No restringir productos con denominaciones específicas de quesos o carnes.

Simplificar registros para carne vacuna, menudencias y porcinos de EE.UU.

Eliminar el registro de plantas para importaciones de lácteos.

Otros puntos requieren aprobación parlamentaria. El más relevante: la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio. Esta cláusula, que forma parte de compromisos internacionales, implicaría modificar la legislación local para alinearla con las normas estadounidenses.

La Constitución establece que ambas Cámaras tienen la facultad de legislar en materia aduanera y regular el comercio exterior, por lo que cualquier cambio profundo deberá contar con respaldo legislativo.

