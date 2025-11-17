Explosión en Ezeiza: con las pericias buscan fallas, responsabilidades y posible error

Este lunes iniciarán las pericias para determinar qué provocó el incendio y la posterior explosión que sacudió al Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, en el partido de Ezeiza, un siniestro que dejó al menos 25 heridos y destruyó por completo varios depósitos y naves industriales.

La investigación, encabezada por la fiscal Florencia Belloc, de la UFI N°1 de Ezeiza, buscará no solo establecer el origen del fuego sino también definir responsabilidades entre las diversas empresas que operan dentro del enorme predio. La fiscal ordenó a la Policía Científica bonaerense realizar los peritajes una vez controladas las llamas. Hasta la noche del domingo, en algunos sectores todavía persistían focos activos.

CUATRO EMPRESAS BAJO LA LUPA

Entre las decenas de firmas afectadas, al menos cuatro quedaron en el foco de la Justicia. Una de ellas es Logischem, una planta de agroquímicos donde se habría originado el incidente. Una de las hipótesis preliminares indica que una fuga de gas habría provocado el incendio inicial, aunque los peritos deberán confirmarlo.

La explosión fue tan potente que la onda expansiva se sintió a más de 15 kilómetros, alcanzando a los depósitos de Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y la distribuidora Salón, todas instaladas dentro del Polígono Industrial, a pocos metros de la autopista Ezeiza-Cañuelas.

El fuego comenzó el viernes por la noche y generó una detonación que arrasó depósitos enteros. Durante 36 horas, dotaciones de bomberos de al menos diez distritos trabajaron sin descanso para contener el siniestro.

PERITOS APUNTAN A FALLAS EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

Para Francisco Risa, ingeniero civil y perito, existen indicios de que los sistemas internos contra incendios no dieron abasto.

«Es probable que haya habido algún elemento combustible alcanzado por el fuego», explicó. «La explosión no originó el incendio, sino al revés. Cuando un recipiente se recalienta, el gas en su interior pasa de líquido a gaseoso y detona. Eso podría haber ocurrido en este caso».

Las pericias que comienzan este lunes también deberán determinar si las empresas involucradas cumplían con protocolos de seguridad, si tenían los permisos de habilitación en regla y si existió alguna negligencia operativa.

«No se puede descartar un error humano. Deberá establecerse cuál fue el inicio del fuego y qué lo provocó», añadió Risa. Esa será una de las claves del trabajo pericial, junto con el análisis de los daños estructurales y la búsqueda de indicios que permitan reconstruir la secuencia del siniestro.

LAS ASEGURADORAS Y UN DAÑO MULTIMILLONARIO

El especialista también advirtió que las aseguradoras tendrán un rol central.

«Tendrán un trabajo arduo para determinar las causas y verificar si las pólizas cubren un siniestro de estas características. Hay una inversión millonaria en esas empresas», sostuvo.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, adelantó que el proceso de extinción pudo haber afectado la preservación de pruebas, razón por la cual los bomberos permitieron que parte del fuego se consumiera de manera natural antes de intervenir en ciertas áreas.

Comentarios