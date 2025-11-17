El Tribunal de Cuentas dio a conocer el orden de mérito del Concurso Externo 2025

La disposición oficial confirmó la lista final de 120 postulantes que superaron todas las etapas del Concurso Externo de Antecedentes, Oposición y Competencia para cubrir el cargo de Auxiliar Administrativo.

Este lunes, el Tribunal de Cuentas dio a conocer el orden de mérito de los postulantes que participaron del concurso para cubrir 120 cargos de Auxiliar–Auxiliar Administrativo, realizado este año en la ciudad de Resistencia.

Según la Disposición N° 641/2025, el organismo recordó que el «Acuerdo Plenario N° 05/2023 PTO. 1° del 21 de febrero de 2025» resolvió el llamado a Concurso Externo de Antecedentes, Oposición y Competencia para cubrir los cargos vacantes de la categoría mencionada, correspondiente a la Puntuación 28 del escalafón administrativo.

La normativa también señala que el Tribunal de Admisión y Calificación llevó adelante todas las etapas concursales, tramitadas en el Expediente N° 400-34649-E, y elevó la nómina con los 120 postulantes, consignando el orden de mérito final resultante de la evaluación integral de todo el proceso.

El Tribunal dispuso, además, autorizar la publicación del listado de aspirantes en el sitio web oficial del organismo —techaco.gob.ar—, el cual ya se encuentra disponible para su consulta pública.

La medida fue firmada por el presidente del Tribunal de Cuentas, Juan José A. Fuentes Castillo.