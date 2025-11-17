El PJ saenzpeñense negó supuesto pedido de informe de un congresal y reafirmó que hay transparencia

El concejal y actual presidente de la Junta Local del Partido Justicialista de Sáenz Peña, Leonardo Arrudi, encabezó este lunes una conferencia de prensa en el marco del Día de la Militancia para anunciar oficialmente a las nuevas autoridades partidarias del período 2025-2027.

Arrudi explicó que eligieron esta fecha por su «carga simbólica», al recordar el regreso de Juan Domingo Perón al país. En ese contexto, realizaron un acto de reconocimiento a la militancia y formalizaron la asunción del nuevo consejo local.

Respecto de la transición con la conducción saliente, encabezada por Luisina Lita, sostuvo que el proceso «se realiza de manera ordenada, transparente y en coordinación». Indicó que trabajan en los traspasos institucionales, inventarios, balances y toda la documentación necesaria para garantizar claridad administrativa.

Consultado por el pedido de informe que un congresal habría planteado sobre la gestión anterior, Arrudi confirmó que tomó conocimiento de la inquietud, aunque aclaró que «no existe una presentación formal ante las autoridades locales». Señaló que dialogó con Raúl Gómez, señalado como autor de la nota, pero que hasta el momento no ingresó documentación oficial.

El dirigente consideró que este tipo de planteos «son normales en cualquier proceso de transición», pero remarcó que el patrimonio partidario «está correctamente resguardado» y que las áreas contables y administrativas están siendo revisadas con los procedimientos habituales.

«Quiero llevar tranquilidad a todos los afiliados y afiliadas. Se está trabajando por los carriles normales, con transparencia y sin ninguna sospecha», concluyó.

fuente:diariochaco

