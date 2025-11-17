El Gobierno eliminó las retenciones a los aceites y lubricantes: los detalles de la decisión

17 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, ARGENTINA, NACIONALES

El Gobierno nacional dispuso llevar a 0% las retenciones a la exportación de aceites y lubricantes derivados del sector hidrocarburífero, una medida que regirá desde mañana martes 18 de noviembre y que busca reducir costos, ganar competitividad frente a proveedores internacionales y promover un mayor nivel de valor agregado en el país. Hasta ahora, estos productos tributaban un 8% al salir al exterior.

La decisión se formalizó mediante el Decreto 811/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. La norma elimina la alícuota vigente desde 2020 y anexa el listado de posiciones arancelarias alcanzadas por la desgravación.

En los considerandos, el Ejecutivo justifica la medida como parte de una estrategia más amplia de simplificación tributaria, estímulo a la producción con valor agregado y fortalecimiento del perfil exportador de la industria.

Plantea que la baja a cero se orienta a «asegurar el máximo posible de valor agregado en el país», mejorar precios de exportación y reducir la brecha frente a competidores globales, sin afectar de modo significativo la recaudación.

El decreto también se apoya en las facultades que otorga el Código Aduanero (artículo 755) para modificar, fijar o eliminar derechos de exportación con fines de política económica. Y remite como antecedente directo al Decreto 305/2025, que ya había eliminado retenciones para otros bienes industriales.

El 811/2025 deja sin efecto el esquema vigente del Decreto 488/2020, que establecía la alícuota del 8% para las posiciones arancelarias ahora incluidas en el nuevo anexo. Además, como todo decreto delegativo, deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, encargada de dictaminar sobre su validez para luego elevarlo al plenario de ambas cámaras.

Comentarios

Te Puede Interesar

OCA FUE DECLARADA EN QUIEBRA PERO SEGUIRÁ TRABAJANDO

[...]

Tragedia en la Ruta Provincial N°4: una joven ciclista murió luego de ser embestida por un camión

[...]

Volcó un camión de cervezas en Ruta 16 tras un choque con un auto: menor de 12 años fue hospitalizado

[...]