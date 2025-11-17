El dólar oficial registra su quinta baja consecutiva y se vende a $ 1415

En paralelo, el dólar blue cerró con una compra de $1.415 y una venta de $1.435, marcando una ligera suba del 0,35 %.

Este lunes, el dólar volvió a mostrar movimientos en el mercado cambiario argentino, con leves retrocesos en varias de sus cotizaciones, aunque todavía se mantiene en valores altos.

En el mercado informal, el dólar blue cerró con una compra de $1.415 y una venta de $1.435, marcando una ligera suba del 0,35 %.

En tanto, el dólar oficial terminó la jornada con una compra de $1.365 y una venta de $1.415, lo que representa una baja cercana al 0,73 %.

En los dólares financieros también se registraron variaciones: el MEP cotizó con compra a $1.445,70 y venta a $1.446,50, mientras que el contado con liquidación operó entre $1.486,30 y $1.487,10.

El dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, quedó en $1.839,50, mostrando una baja del 0,70 %.

Y en el mercado cripto, la cotización del USDT se ubicó con compra a $1.467,51 y venta a $1.484, también con un leve descenso.

fuente:diariochaco