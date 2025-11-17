Dos detenidos por violencia de género: uno violó la tobillera y otro cayó por amenazas

La Policía del Chaco intervino durante la madrugada de este lunes en dos episodios de violencia de género ocurridos en distintos barrios de Resistencia. En ambos casos hubo detenidos y las víctimas fueron asistidas por personal.

Uno de los hechos ocurrió cerca de las 2:50 en una vivienda ubicada sobre la avenida Lisandro de Latorre. Según el parte policial, los agentes acudieron al lugar tras un aviso por un posible episodio de violencia de género.

Al llegar, encontraron a un hombre de 27 años, quien habría ingresado sin autorización al domicilio de su ex pareja de 25 años, y provocado un desorden en el interior de la casa. La mujer informó a los efectivos que el hombre tenía una prohibición de acercamiento vigente y que incluso contaba con una tobillera electrónica, la cual se habría quitado días atrás.

El hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría Séptima, previo examen médico policial. La denunciante también fue revisada por profesionales de la fuerza y acompañada hasta la División Violencia Familiar y de Género para formalizar la denuncia correspondiente.

El segundo episodio se registró una hora antes, alrededor de la 1:50, y está bajo la intervención de la Fiscalía Especial de Género N° 11. La víctima, una mujer de 47 años, residente en Villa Libertad, había denunciado el día anterior que su ex pareja, de 53 años, la había amenazado de muerte.

Al tomar conocimiento de la acusación, el hombre se presentó de forma voluntaria en la Comisaría Séptima y dijo que quería ponerse a disposición de la Justicia. Sin embargo, por orden de la magistratura interviniente, los agentes procedieron a notificarle su aprehensión en el marco de la causa por supuestas amenazas en contexto de violencia de género.

Comentarios