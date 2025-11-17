Día de la Soberanía en la Argentina: ¿Es feriado el jueves 20 de noviembre?

Este jueves 20 es el Día de la Soberanía Nacional, y la gran pregunta es si es feriado o no ese día. La respuesta es no: el calendario oficial establece que el viernes 21 de noviembre será no laborable por fines turísticos, mientras que el lunes 24 se trasladará el feriado originalmente previsto para el jueves 20.

De esta manera, el viernes será «puente» para incentivar el turismo local y garantizar un descanso extendido antes de fin de año, el último de este tipo. Cabe mencionar que la normativa vigente habilita al Estado a incorporar hasta tres fechas adicionales de este tipo cada año, con el objetivo de promover la actividad turística y el movimiento económico interno.

Es preciso recordar que el 20 de noviembre se conmemora en Argentina el Día de la Soberanía Nacional, en homenaje a la batalla de la Vuelta de Obligado, librada en 1845. Este hecho histórico simboliza la defensa de la independencia, la libertad y la unidad nacional, al reafirmar la soberanía del país frente a potencias extranjeras.

CUÁNTOS FERIADOS QUEDAN EN 2025

Según el calendario oficial que muestra el Gobierno, quedan solo dos feriados más, que serán en diciembre, sin contar este de noviembre:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Comentarios