Desalojo y tensión en Sáenz Peña: una familia denuncia fallas en la causa

Este lunes se llevó a cabo un operativo de desalojo en una vivienda ubicada en 25 de Mayo 1147 (calle 11 entre 24 y 26) en el barrio Sagrado Corazón de Sáenz Peña, donde reside una familia que asegura vivir en el lugar desde hace más de 40 años. Durante el procedimiento se registraron incidentes y momentos de tensión: utilizando la fuerza, retiraron a menores de edad y a una mujer en silla de ruedas.

Un importante número de efectivos policiales se presentó en el lugar desde horas tempranas para dar cumplimiento a la orden judicial, que derivó en enfrentamientos y en la demora de un menor.

Según relató la familia desalojada, la orden fue ejecutada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 y recordaron que la madre, Rosana Andrea Delgado, vive en el inmueble desde hace décadas y sostiene que cuenta con conexión eléctrica formal desde el año 2000, documentación que fue exhibida como respaldo de la ocupación histórica del terreno.

Los afectados denuncian supuestas irregularidades en el boleto de compraventa mediante el cual una mujer, identificada como María Nilda Seniquel, habría accedido posteriormente a la escritura de la propiedad. En 2015 —según detallaron— se presentó en la vivienda el abogado representante de Seniquel para informar el inicio de un juicio de reivindicación, que concluyó en 2019 con una sentencia favorable a la demandante.

La familia cuestiona la validez de ese documento, al señalar errores en la escritura del apellido del antiguo propietario y la presencia de un DNI en la supuesta operación fechada en 1966, cuando el Documento Nacional de Identidad comenzó a emitirse recién en 1968. También vinculan la causa con el entonces juez interviniente, Alejandro Juárez, quien actualmente se encuentra imputado en otra investigación por presuntas estafas vinculadas a terrenos.

«Somos una familia humilde, esta es la casa donde nacimos y crecimos. No tenemos otro lugar a dónde ir», lamentó una de las integrantes, quien afirmó tener cuatro hijos menores y reclamó que se revise la documentación que permitió avanzar con el desalojo.

Tras el procedimiento y los incidentes registrados en la jornada, la familia pidió a la Justicia se investigue el origen del boleto de compraventa y convocó a otras personas en situaciones similares a revisar sus expedientes.

