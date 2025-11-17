Comenzó el plazo para conocer las penas de los Sena por el femicidio de Cecilia

Luego del histórico veredicto del jurado popular en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, este lunes comienzan a correr los plazos para que la jueza técnica Dolly Fernández fije la fecha de la audiencia de cesura, instancia en la que se definirán las penas que recibirán los seis imputados declarados culpables.

La audiencia, que corresponde a la etapa final del juicio por jurados, marcará el momento en el que se conocerán las condenas para César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo.

LOS DELITOS POR LOS QUE FUERON DECLARADOS CULPABLES

El jurado popular deliberó durante más de 15 horas y dio a conocer su veredicto el sábado 15 de noviembre, tras una maratónica última audiencia que cerró las 15 jornadas del debate oral. Los imputados fueron hallados culpables de la siguiente manera:

César Sena

Autor de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Continuará detenido.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña

Partícipes primarios del homicidio agravado por el vínculo y violencia de género.

Permanecen detenidos.

Fabiana González y Gustavo Obregón

Encubrimiento agravado.

Seguirán detenidos.

Gustavo Melgarejo

Encubrimiento simple.

Recuperó la libertad tras el veredicto: al tratarse de un delito menor y haber cumplido más de dos años de prisión preventiva, quedó en condiciones de ser liberado.

Griselda Reinoso

Declarada inocente.

La jueza ordenó su sobreseimiento y liberación inmediata.

QUÉ VIENE AHORA

Con el veredicto ya firme en la etapa de culpabilidad, la jueza Dolly Fernández tiene hasta 10 días para fijar la fecha de la audiencia de cesura, seguidamente las partes —Fiscalía, querellas y defensas— podrán presentar sus planteos.

Esa audiencia será el último paso del proceso judicial iniciado en junio de 2023 y que llegó a su etapa final en las últimas semanas.

