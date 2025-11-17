16 nuevos egresados del curso de apicultura en Sáenz Peña

La Comuna de la ciudad termal informó sobre la capacitación brindada con el objetivo brindar nuevas oportunidades y alternativas de producción.

En el marco de las capacitaciones ofrecidas por el Municipio, el INTA y la Asociación de Productores Apícolas del Departamento Comandante Fernandez, el sábado por la mañana se llevó a cabo una nueva entrega de certificados y herramientas a 16 personas que realizaron el curso de apicultura. 

El mismo tuvo lugar en la Oficina de Producción Primaria, ubicada en calle 10 y 3 del Ensanche Sur, donde además de los certificados, los egresados recibieron insumos y herramientas para que puedan dedicarse a la actividad.

Estos programas de capacitación que brinda el Municipio forman parte del Programa «Sáenz Peña Productiva» y tienen como objetivo brindar nuevas oportunidades y alternativas de producción para los ciudadanos del Departamento Comandante Fernández.

