Un rayo le mato 29 vacas a un productor de Charata

“Estas son las cosas que a veces no se cuentan del campo, como tener que perder casi 30 animales por un rayo o centella que cayó esta tarde aquí”, dijo a Agroperfiles el productor Juan Carlos Sequenzia, que tiene su campo entre Las Breñas y Charata, en Chaco.

El siniestro ocurrió en la siesta del domingo cuando se desataba una tormenta eléctrica en la zona y se produjo la caída de un rayo que provoco la muerte inmediata de 29 animales vacunos, entre ellas un toro reproductor que pastaban cerca del alambrado perimetral del campo de Sequenzia.

Fuente:agroperfiles

Comentarios