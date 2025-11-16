Se realizó un operativo SUBE para Adultos Mayores

En la mañana del jueves, en el Centro Cultural del Adulto Mayor ubicado en el predio de Ferichaco, tuvo lugar un operativo de entrega de tarjetas SUBE organizado por el área de Adultos Mayores y la subsecretaría de Transporte del municipio.

En la oportunidad, los Adultos Mayores se acercaron con su DNI para tramitar de forma gratuita la tarjeta para utilizar el transporte público de pasajeros. Cabe mencionar que los jubilados y pensionados tienen 55% de descuento en el boleto de SP Bus, beneficio que se activa automáticamente al tramitar la tarjeta SUBE.

Este viernes 14 de noviembre, a partir de las 15 horas, se realizará un operativo similar en Casa Activa, en calle 51 entre 34 y 36. Para realizar el trámite los interesados deben llevar su DNI.

Con estos operativos se busca facilitar el acceso de los vecinos a la tarjeta SUBE y de esa forma puedan utilizar el Sistema de Transporte Público de la ciudad.

Comentarios