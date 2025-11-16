River igualó con Vélez y quedó fuera de la Copa Libertadores por Tabla Anual

16 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, DEPORTES

 

El «Millonario» no pasó del 0-0 en su visita al «Fortín» y no pudo volver al tercer puesto de la Tabla Anual. Ahora le quedan dos chances, y una de ellas es ser campeón.

River no pudo dejar atrás la crisis futbolística que atraviesa, y si bien cortó la racha de derrotas, no pudo con Vélez e igualó 0-0 este domingo en el marco de la fecha final del Grupo B del Torneo Clausura 2025.

 

Parte del destino continental del equipo «millonario» se definía este domingo en Liniers, donde el equipo de Marcelo Gallardo estaba obligado a superar al «Fortín» para asegurar su ingreso a la Copa Libertadores 2026 por la vía de la tabla anual, algo que finalmente no pudo lograr

 

De cara a esta «parada brava», el entrenador Marcelo Gallardo había tomado determinaciones drásticas, decidiendo desafectar al defensor Paulo Díaz y al delantero Miguel Ángel Borja. Sin embargo, las dificultades del plantel no terminan allí, ya que el DT no pudo contar con una larga lista de figuras.

Comentarios

Te Puede Interesar

Horror en España: un hombre mató a su papá, lo decapitó y jugó al fútbol con la cabeza

[...]

Estafa telefónica: robaron más de $6 millones a una mujer de 75 años

[...]

SÁENZ PEÑA:Capacitaciones, deportes, recreación  y contención en el Centro Comunitario Municipal del barrio Santa Mónica

[...]