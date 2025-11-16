River igualó con Vélez y quedó fuera de la Copa Libertadores por Tabla Anual

El «Millonario» no pasó del 0-0 en su visita al «Fortín» y no pudo volver al tercer puesto de la Tabla Anual. Ahora le quedan dos chances, y una de ellas es ser campeón.

River no pudo dejar atrás la crisis futbolística que atraviesa, y si bien cortó la racha de derrotas, no pudo con Vélez e igualó 0-0 este domingo en el marco de la fecha final del Grupo B del Torneo Clausura 2025.

Parte del destino continental del equipo «millonario» se definía este domingo en Liniers, donde el equipo de Marcelo Gallardo estaba obligado a superar al «Fortín» para asegurar su ingreso a la Copa Libertadores 2026 por la vía de la tabla anual, algo que finalmente no pudo lograr

De cara a esta «parada brava», el entrenador Marcelo Gallardo había tomado determinaciones drásticas, decidiendo desafectar al defensor Paulo Díaz y al delantero Miguel Ángel Borja. Sin embargo, las dificultades del plantel no terminan allí, ya que el DT no pudo contar con una larga lista de figuras.

