Otro trágico accidente en la Autopista Buenos Aires-La Plata: un nene murió atropellado

El hecho ocurrió a la altura de Quilmes, donde un auto arrolló el nene y se dio a la fuga. Luego, fue detenido e identificado como Patricio Nicolás Passarello.

La Autopista Buenos Aires-La Plata volvió a ser escenario de un grave accidente vial: un nene de 9 años, cuya identidad no trascendió por razones legales, murió tras ser atropellado a la altura de Quilmes, lo que derivó en un corte total de esa vía y serios incidentes entre vecinos y automovilistas.

El hecho ocurrió cerca del mediodía de este sábado a la altura del kilómetro 18, donde el menor fue arrollado por un Volkswagen Up gris que se dio a la fuga y fue interceptado por personal del Destacamento Vial Hudson en la bajada de Bernal (Km 17.500), sobre las calles Espora y España.

Apenas producido el trágico siniestro, decenas de allegados a la víctima y vecinos de Villa El Monte comenzaron una protesta sobre la autopista, cortando ambos sentidos en reclamo de justicia, lo que motivó varios kilómetros de vehículos demorados.

Además, pasajeros de un ómnibus de la línea 129 que circulaba hacia La Plata relataron que la situación se puso complicada cuando los manifestantes arrojaron piedras contra los vehículos públicos y particulares que permanecían en el lugar.

Fuentes de la Comisaría 8° de Quilmes, con jurisdicción en la zona del siniestro, indicaron que el rodado que causó la muerte del nene era conducido por Patricio Nicolás Passarello, de 25 años, empleado y domiciliado en La Plata, quien fue aprehendido y trasladado a dependencia policial por orden de la UFI22 del Departamento Judicial Quilmes.

