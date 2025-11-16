El país perdió 276 mil empleos y 19 mil empresas en 21 meses

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expuso un marcado deterioro del empleo registrado y del tejido empresarial durante los primeros 21 meses del gobierno de Javier Milei . El estudio, elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), analiza la evolución del mercado laboral entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.

Según el documento, en ese período dejaron de operar 19.164 empleadores, lo que equivale a casi 30 empresas menos por día . La cantidad total pasó de 512.357 firmas en noviembre de 2023 a 493.193 en agosto de 2025. El rubro más afectado fue Transporte y Almacenamiento, con una caída de 4.685 empleadores, seguido por Comercio (−3.510), Servicios inmobiliarios (−2.952), Servicios profesionales (−2.053), Industria manufacturera (−1.974) y Construcción (−1.790).

El retroceso también se reflejó en el empleo formal. El informe detalla que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 276.624 puestos de trabajo registrados, lo que implica una caída del 2,81% . En promedio, se destruyeron más de 432 empleos por día. Los sectores con mayores bajas en términos absolutos fueron Administración Pública (−86.982), Construcción (−76.292), Transporte y Almacenamiento (−59.838) e Industria (−55.941).

En términos porcentuales, el sector más golpeado fue Construcción, con una contracción del 16%, seguido por Transporte y Almacenamiento (−11,2%) y los servicios artísticos, culturales y deportivos (−7,1%).

El informe también analiza el impacto según el tamaño de las empresas. El 99,6% del total de las firmas que dejaron de tener empleados corresponde a empresas de hasta 500 trabajadores, mientras que solo el 0,37% son compañías de mayor porte. Sin embargo, al observar la pérdida de empleo, la mayor expulsión de trabajadores ocurrió en empresas grandes: 68,15% de los puestos eliminados pertenecían a firmas con más de 500 empleados.

Para el CEPA, los datos muestran un «marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal», con una tendencia contractiva transversal a la mayoría de los sectores productivos y una concentración del ajuste tanto en empresas pequeñas como en grandes.

Comentarios