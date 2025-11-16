Detuvieron a un hombre por violar una orden de restricción en Puerto Vilelas

En la madrugada de este sábado, efectivos de la Comisaría de Puerto Vilelas detuvieron a un hombre de 46 años acusado de desobedecer una orden judicial de prohibición de acercamiento en un caso de violencia de género.

El hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana, cuando una mujer de 28 años, denunció que su expareja, se presentó nuevamente en su domicilio ubicado en el barrio Ex Ferrocarril, a pesar de que pesa sobre él una restricción emitida por el Juzgado de Paz y Faltas de Vilelas.

Tras el aviso, un móvil policial arribó a la vivienda y encontró al hombre en inmediaciones del lugar. El hombre fue demorado de inmediato y trasladado a Medicina Legal y luego a la guardia de prevención.

La Fiscalía de Género N°11, a cargo de la doctora Benítez, ordenó su detención por desobediencia judicial, en el marco de la causa por violencia de género. Además, se dispuso que la víctima sea acompañada a la División Alerta de la División Violencia de Género y Familia para activar el Botón Antipánico, una medida destinada a fortalecer su protección.

