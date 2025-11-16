Conmoción en el automovilismo por la muerte de Alejandro Frangioli

Conmoción en el automovilismo nacional por la muerte de Alejandro Frangioli, en plena carrera del Turismo Internacional. El trágico episodio se registró cuando el piloto chaqueño, de 66 años, disputaba el circuito, se desvaneció en la última vuelta y perdió la vida.

Frangioli se desplazaba a bordo de su Ford Fiesta, y luego de sufrir una descompensación, perdió el control del rodado y terminó a un costado de la pista del autódromo Roberto José Mouras, en La Plata.

En medio de la desesperación, equipos médicos llegaron hasta el lugar donde se detuvo el vehículo del chaqueño e intentaron realizarle maniobras de RCP, aunque no lograron reanimarlo. El médico que se encontraba en el autódromo certificó que la muerte se dio por causas naturales.

Tras el hecho, un familiar de Frangioli expresó que tenía antecedentes cardíacos y añadió que previamente había sufrido un paro cardíaco. Fue el yerno del piloto chaqueño, quien explicó que contaba con tres stents coronarios y estaba bajo tratamiento médico.

A raíz del caso, la Policía desplegó las tareas pertinentes, en tanto que el caso fue caratulado como «averiguación de causales de muerte».

Frangioli se coronó campeón en 2005, 2006 y 2018 en la Clase Súper, y durante el 2025 fue uno de los principales protagonistas de la Clase 2 del Turismo Internacional. «Lamentamos informar el fallecimiento del piloto Alejandro Frangioli, campeón 2005, 2006 y 2018 de la Clase Súper, y en este 2025 gran protagonista de la Clase 2. No tenemos palabras para expresar este irreparable momento. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos», señalaron desde la Categoría.

