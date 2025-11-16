Charata: buscan a un sujeto que robó el celular del sacerdote durante una misa

Este viernes, un delincuente ingresó a robar en la iglesia Perpetuo Socorro, ubicada sobre calles Monseñor de Carlo y Rivadavia, en la localidad de Charata.

El sujeto fue visto a través de las cámaras de seguridad del edificio, aunque todavía no pudo ser identificado. El hecho fue viralizado a través de redes sociales, cuando desde la comunidad solicitaban información sobre el ladrón. Él mismo se llevó un teléfono celular del lugar.

En detalle, el damnificado del robo sería el sacerdote que celebraba la misma en ese momento, siendo el padre Javier Fustijaler, que abocado a su trabajo optó por no realizar la denuncia contra el ladrón.

De momento, la policía de Charata busca al autor del hurto con el cual todavía no dieron el paradero.

