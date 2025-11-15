Zdero entregó un patrullero 0 km para reforzar la seguridad rural en Barranqueras

El gobernador Leandro Zdero entregó este viernes una camioneta Toyota Hilux 4×4 a la División de la Policía Rural de Barranqueras, como parte del Plan Provincial de Seguridad. El acto se realizó en la Granja Educativa La Josefina, junto al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y autoridades policiales.

Zdero reafirmó el compromiso del Gobierno de «continuar trabajando por un Chaco seguro que garantice el bienestar de los chaqueños» y sostuvo que la incorporación de vehículos y personal forma parte de una estrategia para mejorar la presencia policial en zonas rurales.

Una flota para fortalecer el trabajo rural

La camioneta entregada integra un conjunto de diez móviles incorporados al sistema de seguridad desde el 10 de diciembre de 2023. El objetivo es dotar a la Policía de equipamiento adecuado y reforzar su despliegue territorial, acompañando además la formación de nuevos efectivos.

El mandatario recordó la reapertura inmediata de la Escuela de Policía al inicio de la gestión: «Cuando nos dijeron que no era posible abrirla, la abrimos ese mismo día, y formamos a cada hombre y mujer que hoy se incorporan a las divisiones de seguridad».

También destacó que el combate al narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad rural son prioridades permanentes: «Hemos construido con la Policía Rural un compromiso de confianza, dando respuestas a lo urgente sin dejar de planificar a largo plazo».

Dirigiéndose a los productores presentes, añadió: «Nuestra alianza es con la gente de bien, los que producen y trabajan por el Chaco pujante que soñaron nuestros abuelos».

Más personal para las unidades rurales

El ministro Matkovich señaló que el objetivo de la Policía Rural es proteger a los productores y acompañar a las familias del campo. Anunció, además, que 100 alumnos de la Escuela de Policía que egresan en diciembre serán destinados a reforzar unidades rurales en toda la provincia.

Participaron del acto autoridades policiales, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano, la fiscal rural Noelia Miño y legisladores provinciales.

