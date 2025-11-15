Récord en la última subasta del año: más de $376 millones y más de 200 inscriptos

Este viernes, se llevó adelante la última subasta del año. El evento, organizado por el Gobierno del Chaco, a través de la Secretaría General de la Gobernación puso a disposición 36 vehículos oficiales, entre camionetas, ambulancias y colectivos. La jornada concluyó con una recaudación récord de $376.650.000.

La secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño, destacó la importancia del proceso: “Es un logro colectivo. Cada peso que se recauda vuelve a la ciudadanía para mejorar su calidad de vida”.

En total, 250 personas se inscribieron para participar de la subasta pública, que busca optimizar el uso de los bienes del Estado y permitir que la comunidad acceda a estos vehículos. Una vez consolidado el monto final, el gobernador Leandro Zdero definirá el destino específico de los fondos.

Resultados de subastas anteriores

Con lo recaudado en las dos subastas realizadas durante 2025, el Gobierno ya concretó:

La compra de ambulancias destinadas a El Impenetrable.

La adquisición de camionetas para el programa Ñachec.

La compra de 2.000 ventiladores industriales para establecimientos educativos de toda la provincia.

(en marcha) la refacción del Centro Comunitario de Villa Río Negro, que recibe a más de 150 personas por día.

Meiriño remarcó que esta modalidad llegó para quedarse: “La metodología de este gobierno es realizar subastas participativas, abiertas a todos los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a ser parte de estos procesos”.

Además, sostuvo que el objetivo es seguir ordenando el patrimonio provincial: “Todavía hay muchos vehículos que pueden ingresar a este sistema. Vamos a continuar buscando mecanismos para seguir organizando el parque automotor”, concluyó.

