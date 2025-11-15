Habrá baja presión de agua en los barrios que abastece la Cisterna Sur

Con el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua potable ante la próxima temporada estival, período en el que se prevén altas temperaturas en toda la provincia, personal Sameep ejecuta trabajos de mantenimiento preventivo de bombas en el Complejo de Plantas Potabilizadoras.

Mientras avanzan estas tareas, podría registrarse baja presión en los barrios ubicados en los extremos de la red abastecida por la Cisterna Sur, desde Ruta 11 hasta la ciudad de Barranqueras.

Ante ello, piden la colaboración de los usuarios, que deben hacer un uso solidario del agua potable.

