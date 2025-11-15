Gloria Romero, tras el veredicto: «Estas lágrimas son de alegría y de tranquilidad»

Momentos después de conocerse el veredicto del jurado popular que declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, su madre, Gloria Romero, habló y dejó uno de los testimonios más emotivos de la jornada.

Temblando, entre lágrimas comenzó diciendo: «Hoy estamos de cumpleaños: Ángela cumple 29 años. Hoy Cecilia debería estar acá haciendo la torta». «Yo hice lo que pude, porque la que siempre hacía las cosas era Cecilia. Tuvimos que aprender a vivir sin ella», afirmó.

Gloria aseguró que, por primera vez en mucho tiempo, siente un poco de paz: «Estas lágrimas son de alegría y de tranquilidad. Gracias a Dios esos hijo de p… no van a poder llegar a Ángela. Eso me da paz.»

Recordó los momentos más difíciles: «No tienen idea de lo que es vivir dos años pensando que en cualquier momento vienen por tu otra hija. Muchas veces me arrepentí de haberlos denunciado. Si me mataban a mí no importaba. Pero Ángela merece vivir, merece lo mejor, y yo la puse en riesgo».

Conmovida, agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso judicial. «Imaginen la emoción que tengo, estoy temblando. Esta causa se llevó mi salud; tengo picos de presión. Quería agradecerles a todos.»

Nombró uno por uno a quienes la sostuvieron en los meses más difíciles: «Al Puma ( Gustavo Briend su abogado), gracias por aguantarme. Sé que no fue fácil trabajar conmigo, soy complicada».

«A la doctora Velázquez, al doctor Bogado, al doctor Olivera», al referirse a los miembros del Equipo Fiscal Especial.

«Al doctor Arregin, también le agradezco». A los compañeros y amigos de Cecilia, presentes desde el primer día.

A la querella del Estado: Sonia Valenzuela y Juan Ignacio Díaz.

También agradeció al tribunal: «Gracias a la jueza, que se comportó impecable. Y a la secretaria, que estuvo ahí dándome el caramelito».

En otro pasaje íntimo, Gloria contó cómo vive su duelo: «Voy a las misas, pero sola, porque lloro mucho. Tengo muchas preguntas para Dios sobre por qué eligió a mi hija. Me descontrolo y lloro en la iglesia».

Antes de retirarse, dejó un mensaje para todo el país: «Esto se lo debo a toda la Argentina».

Comentarios