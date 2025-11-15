Femicidio de Cecilia Strzyzowski: ¿Qué penas habían pedido los fiscales y las querellas para los imputados?

Tanto el Equipo Fiscal Especial, encabezado por Juan Martín Bogado, como los querellantes Gustavo Briend —en representación de Gloria Romero, madre de Cecilia— y Juan Ignacio Díaz —por la Subsecretaría de Género y Diversidad— solicitaron al jurado la declaración de culpabilidad para los siete imputados.

Para César Sena exigieron prisión perpetua como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. La misma pena pidieron para sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en calidad de partícipes primarios.

Los demás acusados —Fabiana González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso— enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

En todos los casos, el jurado debía alcanzar un veredicto unánime sobre culpabilidad o no culpabilidad. Si se determinaba que los delitos habían sido acreditados, quedaba en manos de la jueza fijar la pena conforme a los parámetros del Código Penal.

