Empresas de EE.UU. celebran el acuerdo comercial y hablan de «confianza mutua»

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) celebró el anuncio del nuevo acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos y lo definió como una «señal de confianza mutua» que refuerza la cooperación bilateral y la integración con las economías occidentales.

En un comunicado, la entidad resaltó que el entendimiento coloca al país en una posición más competitiva en un escenario global marcado por cambios y tensiones. «Estados Unidos es la principal economía y el mayor importador del mundo. En este escenario, el nuevo acuerdo coloca a la Argentina en una posición favorable», sostuvo.

El acuerdo, anunciado este jueves, abarca el intercambio de bienes -como medicamentos y carne- y también cuestiones relacionadas con patentes y propiedad intelectual. Entre los puntos destacados, se busca facilitar el ingreso de productos estadounidenses al país mediante la eliminación de trabas administrativas y regulatorias.

AmCham señaló que la eventual reducción de barreras arancelarias y paraarancelarias podría «mejorar la competitividad del sector exportador argentino», facilitar su internacionalización y atraer inversiones en sectores estratégicos. «La competitividad relativa de la Argentina, sumada a sus ventajas sectoriales, crea una oportunidad concreta para integrarse a nuevos flujos comerciales y de inversión», agregó.

La cámara subrayó además que acuerdos de este tipo fortalecen la previsibilidad, reducen costos para el consumidor argentino y contribuyen al crecimiento económico. También consideró que el entendimiento es coherente con las tendencias globales de reorganización de cadenas de valor, especialmente las estrategias de nearshoring y friendshoring impulsadas por Estados Unidos.

AmCham reiteró su compromiso de acompañar iniciativas que impulsen inversiones, modernicen la estructura productiva y aprovechen las oportunidades del nuevo mapa económico global. «Buscamos contribuir al desarrollo sostenible del país y al fortalecimiento del vínculo bilateral», concluyó.

