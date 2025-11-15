El mensaje de Zdero tras el veredicto contra el clan Sena

El gobernador del Chaco utilizó su cuenta en «X» para expresarse por el caso, tras conocerse la condena para las siete personas que estaban imputadas.

Este sábado por la tarde, el gobernador Leandro Zdero emitió un escueto mensaje a través de su cuenta en «X», luego de que se conociera el veredicto del jurado popular contra las siete personas que estaban imputadas en el caso por el homicidio de Cecilia Strzyzowski.
«Años de luchas, que hoy tienen su veredicto. Se dictó sentencia por la muerte de Cecilia», sostuvo en el inicio del texto.

«Acompañamos a la familia en este momento y reafirmamos nuestro compromiso con la Justicia y el respeto», agregó.

