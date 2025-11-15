Caso Cecilia: instrucciones complementarias de la jueza y el jurado retomó la deliberación

Dolly Fernández reforzó las pautas de aislamiento, objetividad y respeto al principio de inocencia antes de que el jurado retome la deliberación que definirá el veredicto en el caso Cecilia Strzyzowski.

Este sábado por la mañana, pasadas las 9, la jueza Dolly Fernández reanudó las instancias del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski con nuevas instrucciones complementarias dirigidas al jurado popular. Tras la breve audiencia, los 12 jurados retomaron la deliberación que definirá el futuro procesal de los siete imputados, se cree que más cerca del mediodía.

Fernández volvió a recalcar la responsabilidad central que recae sobre el jurado en esta etapa decisiva del proceso. «En mi ausencia no deben leer, mirar o escuchar las noticias, ni discutir el caso con nadie. Además no deben hacer búsquedas en internet ni redes sociales», advirtió, remarcando la necesidad de evitar cualquier tipo de información externa que pudiera interferir en el análisis exclusivo de la prueba presentada durante el juicio.

También insistió en que los miembros del jurado deben basarse únicamente en lo que se exhibió en las audiencias: «Es su responsabilidad decidir cuáles son los hechos de estos casos y aplicar la ley tal cual se las di». En esa línea, pidió que no hablen con nadie sobre el expediente ni permitan que terceros intenten influenciar su criterio, y aclaró que tampoco deben visitar lugares mencionados en el debate.

La jueza recordó además un principio fundamental del sistema penal: «Todos los acusados gozan del principio de inocencia». Señaló que los imputados pueden optar por declarar o no, y que esa decisión «no debe influenciar en el veredicto».

Con estas instrucciones finales, los jurados continuarán deliberando a puertas cerradas. En las próximas horas, se espera que definan el veredicto que determinará la responsabilidad penal de los siete acusados en uno de los casos más sensibles y de mayor repercusión pública del país.

