Un tren arrolló a un camión en Santa Fe y el chofer se salvó de milagro

El camionero intentó cruzar un paso a nivel y al ver la formación ferroviaria se tiró de su conducido, de esa forma salvó su vida.

Ante la inminente colisión, el camionero reaccionó de manera providencial: presa de los nervios, saltó de la cabina para salvar su vida. La formación ferroviaria, que transportaba decenas de vagones con destino a Villa La Ribera, impactó de lleno contra el camión y lo arrastró varios metros, provocando severos daños materiales y dejando restos esparcidos a la vera de las vías. El estruendo se escuchó en varias cuadras a la redonda, lo que motivó que numerosos vecinos salieran alarmados para ver qué había ocurrido. Afortunadamente, gracias a la rápida reacción del conductor, no se registraron heridos. Como consecuencia del accidente, el paso a nivel de cortada Gracía, en pleno centro de Maciel, debió ser inhabilitado para el tránsito. Mientras que el tren que se dirigía hacia villa La Ribera, impactó de lleno con la cabina que fue arrastrada y sufrió importantes daños materiales. Debido al choque, el paso a nivel de cortada Gracía en pleno centro de Maciel quedó inabilitado. Personal policial, bomberos y operarios ferroviarios trabajaron durante toda la mañana para asegurar la zona, despejar la vía y determinar las causas que provocaron que el vehículo quedara detenido justo en el cruce ferroviario.

