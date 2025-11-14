Con anuncio de tormentas fuertes, así estará el tiempo este fin de semana

El pronóstico para los próximos días.

Se viene un fin de semana con tiempo muy inestable en Resistencia y alrededores, con probables lluvias y tormentas -algunas fuertes- a partir de la noche del sábado, y un marcado descenso de temperatura desde el domingo, llegando al lunes con una mínima de 11 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Así, para este sábado se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde, y tormentas fuertes hacia la noche, con vientos leves del norte. La temperatura oscilará entre 20 grados de mínima y 32 de máxima.

En tanto, para el domingo se prevé tormentas fuertes por la madrugada, lluvias aisladas por la mañana, mejorando a partir de la tarde, con nubosidad en disminución, y vientos moderados del sur, con un piso térmico de 18 grados y un techo de 25.

Asimismo, para el lunes se anticipa tiempo bueno, con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, y descenso de temperatura, con 11 grados de mínima y 24 de máxima.

Por último, para el martes, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 30.

fuente:datachaco