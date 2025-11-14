Bomberos sofocaron un incendio en una vivienda sin heridos

Las pérdidas fueron materiales y aún se investigan las causas del fuego.

Bomberos acudieron con urgencia este viernes por la mañana, a las 9.30, a un incendio domiciliario registrado en una vivienda ubicada sobre José María Paz al 3400.

Una dotación de cinco efectivos llegó rápidamente al lugar y logró controlar y apagar las llamas, que afectaron mobiliario, electrodomésticos y otros bienes materiales dentro de la casa.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

Luego de extinguir el fuego, los bomberos realizaron tareas de remoción y enfriamiento para evitar una posible reactivación del incendio, mientras que las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación.

