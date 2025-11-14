Argentina cayó por penales con México y quedó afuera en 16avos del Mundial Sub17

La Selección Argentina Sub 17 quedó fuera del Mundial de Qatar en 16avos de final, luego de empatar 2-2 frente a México en el tiempo reglamentario y perder 5-4 en la definición por penales. El equipo de Diego Placente había logrado sobreponerse dos veces al marcador gracias a los tantos de Ramiro Tulián y el chaqueño Fernando Closter, mientras que Luis Gamboa anotó los dos goles del conjunto mexicano.

La tanda comenzó desfavorable para el seleccionado nacional. Gastón Bouhier fue el encargado del primer remate, pero Santiago López, arquero mexicano, adivinó su tiro y le dio un impulso inicial a México. Oscar Pineda capitalizó esa ventaja con una ejecución firme. Jerónimo Gómez Mattar mantuvo a Argentina en carrera al convertir su disparo, aunque José Mancilla volvió a estirar la diferencia con un tiro cruzado ante José Castelau.

La ejecución más llamativa llegó con Closter, cuyo remate pegó en el poste y luego en la espalda del arquero antes de ingresar. Karin Hernández devolvió la ventaja al equipo de Carlos Cariño con un fuerte disparo al ángulo. Más tarde, Matías Satas concretó el cuarto penal argentino, pese a la correcta intuición del arquero mexicano, y Juan López respondió con un remate al medio del arco.

Con la obligación de convertir para seguir con chances, Facundo Jainikoski resolvió con precisión y mantuvo con vida al equipo. El cierre quedó en manos de Santiago López, que asumió la responsabilidad del quinto penal mexicano y selló el 5-4 definitivo con una definición segura.

La eliminación deja a Argentina otra vez sin poder conquistar el único título internacional que le falta en la categoría. México avanza a los octavos de final, donde enfrentará a Portugal, vencedor de Bélgica por 2-1 en el inicio de la jornada.

fuente:datachaco

