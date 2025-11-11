Su pareja llegó bajo los efectos de drogas y la golpeó: logró defenderse con un cuchillo

Un nuevo caso de violencia de género se registró en la noche del lunes en la ciudad de Resistencia, cuando una joven de 24 años fue atacada por su pareja y logró defenderse con un cuchillo. El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas en una vivienda ubicada sobre Comandante Obligado N° 2727, según informaron fuentes policiales de la Comisaría Novena Metropolitana.

La víctima denunció que su pareja, D.R.E, de 29 años, llegó a su domicilio bajo los efectos de estupefacientes y comenzó a golpearla. En medio del ataque, la joven logró repeler la agresión con un cuchillo, provocándole una herida al agresor.

Al lugar acudió el móvil PL-73 de la División Patrulla Preventiva, a cargo del sargento Raúl Cañete, quien trasladó a la víctima hasta la comisaría para radicar la denuncia. En tanto, a el detenido fue atendido en el lugar por una ambulancia del servicio de emergencias (interno 6861), a cargo de la doctora Press, quien le realizó curaciones antes de su traslado a la División Medicina Legal.

Una vez asistido, el hombre fue entregado a la guardia de prevención y quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía interviniente, bajo la causa «Supuesta Lesiones en Contexto de Violencia de Género».

Además, se dio intervención a la Línea 137, que brinda contención y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y de género.

