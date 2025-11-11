Robaron más de un millón de pesos y varios objetos de una vivienda en Sáenz Peña

El hecho fue denunciado por una comerciante de 42 años domiciliada en manzana 2, parcela 22 del Barrio La Esperanza. La mujer relató que se ausentó de su casa el domingo alrededor de las 19 y que, al regresar cerca de las 22, notó que habían ingresado al domicilio tras abrir un ventiluz que da acceso a la cocina.

Del lugar, los malvivientes se llevaron dos garrafas de gas de 10 kilos color amarillo, una netbook marca HP color gris, una olla eléctrica negra, dos bombas centrífugas, y la suma de un millón de pesos en efectivo, que se encontraba guardada en una mesa de luz dentro del dormitorio. También sustrajeron un teléfono celular marca TCL color azul, con línea Personal.

La vivienda cuenta con cámaras de seguridad, aunque el sistema se encontraba desactivado entre las 19 y las 22, el mismo lapso en el que se produjo el robo. El inmueble está cercado por un muro perimetral de 3,60 metros de altura.

En el lugar trabajó personal de la División Criminalística y se dio intervención a la División de Investigaciones Complejas Interior Sáenz Peña, bajo las directivas del fiscal N° 1, Dr. César Luis Collado. Hasta el momento no hay sospechosos identificados.

