Caso Acaí: declararán un guardaparques y un policía

Continúa la investigación por la muerte de Acaí, la hembra de yaguareté. En ese contexto, desde la Policía informaron que, por orden del Juzgado Federal de Sáenz Peña, a cargo del fiscal general, Carlos Amad, se tomará declaración a un guardaparques, identificado con las siglas M.A., y a un efectivo policial, identificado como W.C.

Asimismo, se ordenó la búsqueda del collar en aguas del río Bermejito, para lo cual se solicitó la colaboración del personal de la Dirección General de Bomberos.

Este lunes, luego de que se conociera la muerte del ejemplar, el gobernador, Leandro Zdero se expresó a través de su cuenta oficial de X y señaló que la Provincia será querellante.

«Si se confirma el hecho, la Provincia será querellante», inicia el tweet del Gobernador, quien agregó: «Días atrás participamos de la liberación de ACAI, como de anteriores liberaciones de los yaguaretés a nuestro monte chaqueño. No habrá impunidad para quienes atentaron contra un símbolo de nuestra fauna chaqueña. Vamos a ir contra los responsables y los encubridores. La defensa del yaguareté es una causa de todos. No es un animal más. Es un símbolo del Chaco. Y a quienes mataron a ACAI, los vamos a enfrentar en la Justicia», señaló el mandatario.

fuente:diariochaco

