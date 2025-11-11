Amenazó a sus vecinos con un machete por una pelea entre sus perros en Barranqueras

Un violento episodio se registró en la noche del lunes en Barranqueras, cuando un hombre de nacionalidad colombiana amenazó con un machete a una pareja, ambos integrantes de fuerzas de seguridad. El hecho ocurrió alrededor de las 20:25 en la intersección de calle Alem y pasaje Nicolás Rojas Acosta, según informaron desde la División Delitos Contra las Personas.

La denunciante, una sargento de la Policía del Chaco, relató que el agresor —identificado como L.A.M, de 35 años— se presentó en su domicilio con un arma blanca y comenzó a gritarle amenazas de muerte tanto a ella como a su pareja un sargento del Servicio Penitenciario Provincial.

El conflicto habría comenzado cuando el perro del acusado peleó con el de la denunciante, lo que derivó en una agresión: el hombre habría pateado al animal y luego regresó minutos después portando un machete. «A vos y a tu marido los voy a matar», habría dicho mientras agitaba el arma desde la calle frente al domicilio.

Tras la denuncia, personal de la División Delitos Contra las Personas, con colaboración de Sustracción Vehicular y Delitos Contra la Propiedad, acudió al lugar. Al notar la presencia policial, el acusado arrojó el machete al suelo e intentó ingresar a su vivienda, pero fue rápidamente reducido y aprehendido por los motoristas intervinientes.

Los agentes secuestraron un machete de unos 30 centímetros de hoja y 10 de empuñadura color negro, con la inscripción «CIRIRÍ, Hecho en Colombia». Posteriormente, el detenido fue trasladado a Medicina Legal y luego a la guardia de prevención del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 6, a cargo de la doctora Candela Valdez, Majin fue notificado de su imputación en una causa caratulada «Supuesta amenaza con arma blanca», y quedó a disposición de la Justicia mientras se define su situación procesal.

