A un mes del crimen de Gabriela Barrios, Avia Terai marchará esta tarde por justicia

A un mes del brutal crimen de Gabriela Barrios, la comunidad de Avia Terai se prepara para marchar en pedido de justicia. Familiares, amigos y vecinos convocan a una movilización este martes 11 de noviembre, a las 19:30, en la plaza central de la localidad.

Desde allí, familiares, amigos y conocidos iniciarán una marcha pacífica a las 20:00 para exigir el avance de la investigación y el castigo a todos los responsables del hecho.

«Queremos que las autoridades continúen con la investigación, que todos los cómplices caigan y que se dicte un fallo justo. Hoy fue Gaby, mañana no sabemos», expresó la familia en la convocatoria, apelando al acompañamiento de toda la comunidad.

EL CASO

Gabriela Barrios fue hallada sin vida dentro de un pozo ciego en la casa de uno de los detenidos el mes pasado en la localidad de Avia Terai, luego de ser reportada como desaparecida. Su muerte es investigada como homicidio agravado y hay dos personas detenidas, los hermanos Salvatierra, uno de los cuales aún no fue indagado debido a que estuvo internado porque intentó quitarse la vida en el lugar donde estaba detenido y fue dado de alta hace pocos dias.

El informe emitido por el Instituto Médico de Ciencias Forenses (IMCIF) determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica manual, acompañada de múltiples traumatismos, principalmente en la cabeza

El fiscal también Marcelo Soto a cargo de la investigación confirmó que los teléfonos celulares de la víctima y del segundo detenido fueron secuestrados y fueron sometidos a pericias. Además, se libraron oficios a las empresas prestatarias de telefonía móvil, ya que la madre de la víctima denunció que Gabriela utilizaba un chip a su nombre.

Sobre la posibilidad de que existan más personas implicadas, Soto fue cauto al señalar que «hasta el momento no surge la participación de otros involucrados, aunque eso podría cambiar una vez que se analicen los celulares o alguna filmación», sostuvo.

A un mes del asesinato de la joven aún no se pudo determinar el motivo del crimen: «No hay elementos que permitan establecer qué pudo haber motivado esta agresión. Por ahora, no existe ningún indicio concreto», concluyó el fiscal.

