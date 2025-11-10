Un peón rural se llevó $ 322 millones tras ganar la Poceada Chaqueña

El hombre de 57 años, oriundo de Machagai, acertó los cinco números y se quedó con más de $ 322 millones.

Un trabajador agrario oriundo de Machagai pasó por la sede de Lotería Chaqueña para hacer efectivo un espectacular premio de 322 millones de pesos, ya que fue el único en sumar los cinco aciertos de la Quiniela Poceada durante el sorteo del martes 4 de octubre.

El flamante ganador había efectuado su jugada en la Agencia 265 de Pablo Benítez, ubicada en la intersección de Teodolinda Ermacora y Remedios de Escalada, de la mencionada localidad.

El golpe de suerte para este hombre de 57 años vino de la mano de una combinación manual, compuesta por el 31, 49, 69, 86 y 97. «Son números que elegí totalmente al azar», reveló el feliz ganador.

Esta jugada le permitió ser el único ganador del pozo mayor de la Quiniela Poceada Chaqueña durante la edición del pasado 4 de noviembre, alzándose así con un premio acumulado de 322.415.150 pesos.

