Tragedia en Las Breñas: motociclista de 33 años murió tras chocar contra un auto

De acuerdo con el informe policial, el motociclista fue trasladado de urgencia e inconsciente al hospital local, donde falleció poco después.

Un hombre de 33 años perdió la vida este domingo por la noche en un accidente de tránsito ocurrido sobre la avenida Soldado Argentino, frente al club Cooperativa, en la localidad de Las Breñas.

El siniestro se registró alrededor de las 20:30 y tuvo como protagonistas una motocicleta Honda Biz 125, de color rojo, y un automóvil Toyota Corolla blanco. De acuerdo con el informe policial, el motociclista fue trasladado de urgencia e inconsciente al hospital local, donde falleció poco después a causa de un fuerte traumatismo de cráneo.

En el lugar trabajó personal de la Policía del Chaco, peritos del Gabinete Científico del Poder Judicial y agentes de la División Criminalística Interior Charata. La Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de esa ciudad interviene en la causa, que fue caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

Las autoridades continúan con las pericias para determinar las circunstancias del impacto.

Comentarios