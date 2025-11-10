Se concretaron dos nuevos trasplantes de órganos en la provincia y van 64 en el año

En las últimas semanas se concretaron nuevos operativos de donación de órganos en la provincia: el 22 y 29 de octubre, gracias a dos donantes chaqueños, seis personas pudieron recibir trasplantes realizados por el Ministerio de Salud junto al Centro Único de Coordinación de Ablación e Implante (CUCAI). Dos chaqueños recibieron un trasplante renal, mientras que dos pacientes de Buenos Aires y Santa Fe recuperaron la visión tras recibir un trasplante de córneas.

Además, el pasado viernes hubo un donante de tejido y se encuentran en procesamiento otras dos córneas que serán próximamente asignadas para trasplante. Ambos operativos se realizaron en el Hospital Perrando bajo la coordinación de CUCAI y la intervención de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT).

El subsecretario Rafael Meneses junto al director de CUCAI Chaco, Walter Bonfanti, y la directora del Hospital Perrando, AndreaMayol, brindaron detalles de estos operativos en la provincia. «Llevamos 64 paciente chaqueños trasplantados en el año , gracias a 15 donantes», afirmó Meneses

Además, destacó la descentralización: «Hasta hace poco tiempo el Perrando era el único centro procurador y hoy en día tenemos el hospital Pediátrico y el 4 de junio de Sáenz Peña». «Fue una disposición de esta gestión por iniciativa de CUCAI, resaltando que es importante descentralizar, el Pediátrico está haciendo sus primeros pasos y también el 4 de junio», agregó.

En cuanto a los trasplantes más comunes, señaló que son los de córnea y riñón. «Lo que importa son los donantes, la familia que toma una decisión en un momento doloroso y permite dar vida a alguien que se la está debatiendo en ese momento», resaltó el funcionario.

