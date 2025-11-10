Santilli recibirá a más gobernadores: siguen las negociaciones por el Presupuesto 2026 y las reformas

El ministro del Interior, Diego Santilli, continuará esta semana con los encuentros con gobernadores que comenzó el viernes pasado. Este lunes recibirá en la Casa Rosada a Martín Llaryora, de Córdoba; y a Marcelo Orrego, de San Juan.

Ambas reuniones se darán en la previa de su jura como titular del Ministerio del Interior, que será el martes a las 15 en el Salón Blanco de Balcarce 50.

Desde que se conoció que el dirigente del PRO iba a ser ministro, Santilli comenzó a tomar contacto con los distintos mandatarios provinciales. El objetivo es conseguir los acuerdos necesarios para que los legisladores que responden a las provincias apoyen las reformas que el Gobierno impulsa en el Congreso.

Sobre la mesa están el Presupuesto 2026, la reforma laboral, la tributaria y el nuevo Código Penal. La intención del oficialismo es que todas estas iniciativas se debatan en sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 10 y el 31 de diciembre.

Fuentes oficiales aseguraron que ese período se podrá ampliar si lo consideran necesario.

La agenda de Santilli

Santilli habla hace más de una semana con los gobernadores dialoguistas. Este viernes trasladó esas llamadas y mensajes a reuniones oficiales.

A finales de la semana recibió a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Allí también estuvo presente Manuel Adorni, el vocero presidencial y nuevo jefe de Gabinete.

Además de los encuentros de este lunes, el miércoles Gustavo Sáenz (gobernador de Salta) será recibido por Santilli en la sede del Ejecutivo.

Tampoco se descartan más convocatorias esta semana ni otros encuentros a lo largo del mes con mandatarios como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Cabe destacar que la estrategia de La Libertad Avanza para lograr sus reformas no solo incluye al dirigente del PRO, sino que también Martín Menem se encarga de buscar votos en la Cámara Baja y Patricia Bullrich -cuando asuma el 10 de diciembre en el Senado- será la articuladora en esa cámara.

Por otro lado, en las provincias esperan muestras de buena voluntad por parte de la gestión libertaria. Pero, también, siguen manteniendo algunos reclamos colectivos como la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los cambios en el impuesto a los combustibles líquidos. También hay ciertos mandatarios que miran con atención lo que pasará con las retenciones y la de la obra pública.

