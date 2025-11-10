La CGT advirtió que podría salir a la calle si el Gobierno avanza con la reforma laboral

Uno de los nuevos líderes del triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT), Octavio Argüello, lanzó duras críticas a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y advirtió sobre posibles medidas de fuerza si el proyecto avanza sin el consenso de los gremios.

El dirigente de Camioneros, que responde a Hugo Moyano, señaló que la central obrera está dispuesta a salir a la calle e incluso recurrir a la Justicia en caso de que el Ejecutivo no convoque al diálogo.

En declaraciones a Mercuriali 630 por Radio Rivadavia, Argüello planteó: «Llamemos a las cosas por su nombre. Esto no es una reforma ni una modernización. Esto es una flexibilización laboral. Una cosa es modernizar, que quizás sí hay que hablar porque cambió el mundo laboral, con los nuevos sistemas, con la tecnología, la robótica. Pero eso no significa que nos quieran quitar los derechos y llevarnos a la esclavitud».

El gremialista advirtió además que la CGT volverá a movilizarse si el Gobierno avanza unilateralmente: «Lo hicimos cuando quisieron poner el DNU 70/23, cuando quisieron limitar el derecho a huelga… Este Gobierno intenta y quiere avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Anteriormente fuimos a hablar con los legisladores, también fuimos a la Justicia cuando tuvimos que ir a la Justicia y cuando tuvimos que estar en la calle, estuvimos en la calle».

Argüello también adelantó que buscarán recomponer la unidad del movimiento obrero e impulsar el regreso de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a la central sindical: «Vamos a hablar con el compañero (Fernández), todos tenemos que comprender que tenemos que unirnos, si no este Gobierno cipayo nos lleva puestos a todos juntos».

