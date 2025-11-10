Jubilados desaparecidos en Chubut: encontraron dos objetos llamativos en la zona costera

El Gobierno de Chubut reforzó durante el fin de semana los operativos de búsqueda de los jubilados Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), desaparecidos varias semanas atrás, ocurrió luego de que se encontraran objetos presuntamente arrastrados por el mar.

El operativo, que se reanudó con mayor intensidad, incluyó rastrillajes terrestres, marítimos y aéreos en un radio de aproximadamente cuatro kilómetros, con la participación de efectivos policiales, bomberos voluntarios y grupos especializados con canes entrenados para la localización de personas.

La búsqueda se reactivó tras una alerta clave: una encargada del establecimiento Lamar guió a los investigadores hasta una desembocadura marítima, donde se detectaron objetos que podrían haber sido expulsados por las corrientes de agua. Desde ese punto, los equipos establecieron dos cuadrículas de trabajo, una orientada hacia el norte y otra hacia el sur, con el objetivo de cubrir toda la franja costera.

Además de los rastrillajes a pie, las fuerzas de seguridad emplearon drones y vehículos todo terreno para acceder a zanjones y sectores de difícil acceso. En las tareas participan miembros del Grupo GEOP, personal de la División Búsqueda de Personas, bomberos de Trelew y Bahía Blanca, y la División Canes de Comodoro Rivadavia, entre otros cuerpos especializados.

A pesar del amplio despliegue, las autoridades confirmaron que aún no se registraron resultados concretos sobre el paradero de la pareja. La preocupación crece entre familiares y vecinos de la zona, que siguen de cerca las tareas de búsqueda.

El operativo es coordinado por el comisario general Omar Delgado, junto al comisario mayor Raúl Jones, el comisario inspector Pablo Lobos, el comisario Ariel Ríos y el subcomisario Patricio Rojas, quien está a cargo de las acciones en el terreno.

Mientras los rastrillajes continúan, el Ministerio de Seguridad de Chubut pidió a la comunidad que aporte cualquier información que pueda colaborar con la investigación. Las autoridades mantienen todas las hipótesis abiertas y confirmaron que los trabajos de búsqueda se extenderán durante los próximos días en toda la zona costera de Puerto Visser.

