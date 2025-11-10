Fuego en un barrio de Sáenz Peña: mujer de 83 años debió ser asistida tras inhalar humo

Bomberos y personal policial intervinieron para controlar el incendio en una vivienda del barrio Monseñor de Carlo, donde la adulta mayor fue atendida y se registaron heridos.

Personal policial y unidades de Bomberos intervinieron este domingo por la noche en un incendio registrado en una vivienda ubicada sobre calle 4, entre 5 y 7, del barrio Monseñor de Carlo de Sáenz Peña. El hecho ocurrió alrededor de las 20:55 y fue informado por la Comisaría Tercera, con la intervención de la Fiscalía Penal N° 1, a cargo del doctor César Collado.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron la presencia de la autobomba A3 de la División Bomberos, bajo la supervisión del comisario Jorge González, y de una dotación de Bomberos Voluntarios de la ciudad termal, quienes lograron controlar el foco ígneo antes del arribo policial.

También intervino una ambulancia del servicio local, cuyo personal asistió a una mujer de 83 años, identificada como M.T.P., quien se encontraba mareada a causa del humo. No se registraron personas lesionadas.

En el lugar se labró el acta de constatación correspondiente y las autoridades iniciaron las actuaciones judiciales por «supuesto incendio».

Comentarios