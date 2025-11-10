Estudiantes chaqueños ganaron el 1° puesto en las Olimpiadas Nacionales de Robótica

El premio fue obtenido por alumnos de la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 2 «General San Martín» de Barranqueras, quienes ganaron la «Roboliga 2025» en la categoría «Sumo Avanzado». Cinco escuelas técnicas de la provincia participaron de la competencia en Buenos Aires.

El equipo chaqueño de la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 2 «General San Martín» de Barranqueras, conformado por el estudiante Lucas Ávalos y el profesor Felipe Ojeda, obtuvo el primer puesto en las Olimpíadas Argentinas de Robótica «Roboliga 2025», en la categoría «Sumo Avanzado».

El Ministerio de Educación informó que estudiantes de cinco escuelas técnicas de la provincia viajaron a Buenos Aires para participar de la competencia en el colegio «Esteban Echeverría». Los jóvenes pudieron viajar junto a profesores con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia.

La delegación de estudiantes chaqueños que participó en esta instancia nacional de Roboliga pertenecen a cinco instituciones de la provincia: la EET N° 40 «Raúl Transito Baldonado» de Villa Berthet, la EET N° 24 «Simón de Iriondo» y la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica (EETA) N° 32 » Martín Lidoro Guzmán», ambas de Resistencia; la EET N° 33 «Director Carlos Silva», y EET N° 2 «General San Martín» de Barranqueras.

En representación del Ministerio de Educación del Chaco, el director de la Educación Técnica Profesional, Damián Berger, transmitió a esta delegación de estudiantes las felicitaciones de la ministra Sofía Naidenoff por tener una destacada participación que se premió con el triunfo del grupo de la EET N° 2.

Berger comentó que «estos alumnos fueron seleccionados en la Olimpiada Provincial de Robótica, Innovación, Electrónica y Telecomunicaciones, que se realizó en septiembre pasado en la Escuela de Educacion Técnica Aeronáutica N° 32″, detallando que un grupo de ellos participó en las Olimpiadas Nacionales de Informática, Innovación, Electrónica y Tecnología (ONIET) donde también ganaron; y que la otra parte participó en esta instancia nacional de Roboliga».

Al respecto, Berger manifestó que «para la provincia significa mucho y también para la ministra Naidenoff, que especialmente nos pidió que hagamos el seguimiento de esta línea porque tanto para ella, como para el gobernador, Leandro Zdero es muy importante que los alumnos salgan, participen y estén presentes en las diversas olimpiadas, porque de esa manera, traen experiencias, saben en qué parte del país está ubicado el Chaco y los mismos chicos se dan cuenta de que no estamos muy alejados de las realidades de otras provincias».

«También los profesores se actualizan en sus prácticas docentes en este tipo de eventos, porque saben que lo que se está haciendo en las aulas chaqueñas sirve y potencia a los alumnos, y sobre todo cuando salen y traen estos galardones, es muy importante para toda la comunidad educativa», concluyó el funcionario.

