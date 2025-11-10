Este martes, se suspenderá el servicio de las plantas potabilizadoras de Smaeep

Será por trabajos conjuntos con Secheep, como parte del plan de puesta en funcionamiento del nuevo centro de distribución de energía eléctrica, para el Segundo Acueducto.

Este martes 11 de noviembre, desde las 7 de la mañana, se interrumpirá el servicio eléctrico que abastece a las plantas potabilizadoras de Sameep del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), por un lapso estimado de siete horas, según informó Secheep.

Esta tarea programada, en forma conjunta de Sameep y Secheep, forma parte del plan de puesta en servicio del nuevo centro de distribución de energía eléctrica (transformador).

Desde el Gobierno afirmaron que se trata de «una obra clave que mejorará el abastecimiento energético y garantizará la confiabilidad del sistema de cara a la próxima temporada de verano».

La interrupción también afectará el funcionamiento de la Estación de Bombeo N°2 (Barranqueras), lo que obligará a suspender la impulsión del bombeo hacia Presidencia Roque Sáenz Peña a través del Segundo Acueducto del Interior.

Desde Secheep y Sameep indicaron que «una vez finalizada la intervención, se restablecerá el suministro eléctrico y se normalizará la producción y distribución de agua tanto para el AMGR, como para el interior provincial».

