Comienza el pago de los programas provinciales de noviembre

Comienza el pago de los programas provinciales correspondientes a noviembre, según confirmó el Ministerio de Hacienda y Finanzas del Chaco. Los beneficios serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y podrán utilizarse a través de todos los canales electrónicos disponibles.

En la jornada de este lunes se depositarán los montos destinados a Pueblos Originarios y al programa Expertos, del Ministerio de Salud Pública. Ambos beneficios quedarán habilitados automáticamente para sus titulares.

La segunda etapa se concretará el viernes 14 de noviembre, cuando será el turno de las Becas Más Salud, dependientes del Ministerio de Salud, y de las Becas Más Gobierno, administradas por el Ministerio de Gobierno.

El calendario continuará el lunes 17 de noviembre con un grupo más amplio de programas sociales y laborales. Ese día se acreditarán los pagos de Más Desarrollo (ex Más Inclusión), Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva), el Programa de Reconversión Laboral Canillitas y el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, este último bajo la órbita del Ministerio de Educación.

Desde el Gobierno aclararon que no se requieren gestiones adicionales para acceder a los fondos. Solo es necesario contar con la tarjeta de débito del NBCH o con cualquiera de los medios digitales habilitados para compras o extracción de dinero.

fuente:diariochaco

Comentarios