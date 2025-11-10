Caso Cecilia: declara el último testigo de la querella en la décima audiencia

Los imputados ya están ubicados en la sala para iniciar la audiencia número diez del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, en el Centro de Estudios Judiciales de la ciudad de Resistencia. Se espera que, en la jornada de este lunes, declare el último testigo presentado por la querella en este proceso.

Cabe mencionar que el juicio comenzó el 28 de octubre y, en los primeros tres días, se seleccionaron a los jurados. Luego se continuó con la apertura de los alegatos de iniciación y siguió con las declaraciones de los testigos por parte de la querella.

Tras finalizar esta etapa, comenzará el turno de las personas presentadas por la defensa de los acusados. Según fuentes judiciales, Emerenciano Sena tiene al menos cinco testigos, César cuatro y Marcela Acuña un total de once.

Asimismo, es preciso mencionar que está previsto que las audiencias se extiendan hasta el 20 de noviembre. Sin embargo, la semana pasada el fiscal Jorge Cáceres Olivera, integrante del Equipo Fiscal Especial de la causa, le adelantó a Diario Chaco que «si las audiencias continúan a buen ritmo, para el miércoles o jueves de la próxima semana se podrían conocer los veredictos».

En lo que refiere al juicio por jurados, las audiencias están programadas para los días 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, pero no descartan que uno de los debates más importantes de la historia judicial de la provincia concluya antes.

