Carlos Verza se consagró campeón 2025 en Quads del Rally Raid “La Encrucijada” en Mendoza

El chaqueño cerró una gran temporada y obtuvo el título tras una exigente competencia que reunió a más de 90 pilotos de todo el país.

En la provincia de Mendoza, se disputó la última fecha del Campeonato de Rally Raid “La Encrucijada”, que este año celebró su décimo aniversario en la localidad de General Alvear. Durante tres intensos días de competencia, más de 90 participantes se midieron en las categorías Quads, Motos, Autos, UTV y Areneros, en uno de los eventos más desafiantes del calendario nacional.

En la categoría Quads, el chaqueño Carlos “Yaguareté” Verza se consagró campeón 2025, luego de una temporada muy reñida que se definió en esta última fecha, con un nutrido parque de 19 competidores.

Al finalizar la competencia, Verza expresó su alegría por el logro:

“Fue una carrera muy intensa, con mucha navegación, dunas y ríos secos con muchas piedras, pero feliz de poder coronarlo con el campeonato”, señaló el piloto, quien también agradeció el apoyo de sus sponsors, tanto privados como estatales.

“Gracias a la Ley de Sponsorización puedo representar al Chaco en Quads, Motos y Camioneta en las distintas competencias de Rally Raid”, añadió.

Por su parte, Hugo Balada, organizador del Rally “La Encrucijada”, destacó el nivel del evento y la participación de pilotos de gran trayectoria internacional:

“Estoy más que conforme. Estuvieron corredores que venían de participar en Marruecos, como Carlos Verza, campeón en cuatriciclos, y Santiago Rostan, subcampeón. Ambos nos dijeron que cada vez que haya una carrera en Alvear van a venir, porque es un lugar fantástico. No tiene nada que envidiarle a una etapa del Dakar o de la Ruta 40”, afirmó.

Con este resultado, Carlos Verza cierra un 2025 de grandes logros, consolidándose como uno de los principales referentes argentinos del Rally Raid.

