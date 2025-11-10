Avanzan las obras en la Ruta Provincial N° 30 que unirá Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Laguna Limpia

Avanzan los trabajos sobre la Ruta Provincial N°30, una obra estratégica que permitirá una mejor conexión entre las localidades de Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Laguna Limpia, beneficiando a productores, transportistas y vecinos de toda la zona centro-norte de la provincia.

El proyecto contempla la ejecución de 25 kilómetros de carpeta asfáltica, pavimento urbano en los accesos de Colonias Unidas y Ciervo Petiso, además de la construcción de un nuevo puente, obras de adecuación hidráulica con alcantarillas transversales, y tareas de terraplén, subbase y excavaciones, que se encuentran en pleno desarrollo.

Esta intervención forma parte del plan integral del Gobierno provincial orientado a mejorar la infraestructura vial y garantizar una red de caminos más segura y eficiente, que acompañe el crecimiento de las comunidades y el movimiento productivo.

«Seguimos trabajando para que los chaqueños estén más conectados, con rutas que faciliten el transporte, el turismo y el desarrollo local», señó el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela.

